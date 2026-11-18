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18 листопада російські загарбники завдали удару по Кременчуку на Полтавщині.

Після вибухів у місті виникла пожежа.

На місце події направили всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Джерело: Полтавська ОВА.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували п’ять районів, зафіксовано пошкодження підприємства, інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомобілів.

Крім того, російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області.

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