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Удару завдали напередодні по сільськогосподарському підприємству в Березнегуватому. Російські війська застосували балістичні ракети та ударні безпілотники типу Shahed.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали складські приміщення, адміністративна будівля та сільськогосподарська техніка. Минулося без постраждалих.

Про це Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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