W Chersoniu rosyjski dron zaatakował minibus z pasażerami

W ciągu dnia 25 października rosyjscy żołnierze przeprowadzili za pomocą drona atak na taksówkę liniową w dzielnicy Centralnej w Chersoniu, w której znajdowali się pasażerowie. Informację tę podała miejska administracja wojskowa w Chersoniu.

W wyniku ataku wroga do szpitala przewieziono sześć osób z urazami spowodowanymi wybuchami min i ładunków wybuchowych. Lekarze przeprowadzają obecnie dalsze badania poszkodowanych. Według informacji urzędu jeden z rannych mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym, a reanimatolodzy walczą o jego życie.

Źródło: Rada Miasta Chersoniu.

W wyniku kolejnego ataku lotniczego rosyjskich sił zbrojnych na Chersoń zniszczono siedzibę chersońskiej organizacji obwodowej Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Poinformowała o tym sama organizacja.

18 października w szpitalu zmarł 58-letni mieszkaniec Chersoniu, który dzień wcześniej odniósł ciężkie obrażenia podczas rosyjskiego nalotu na dzielnicę Korabelny w mieście. Szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataku z 17 października wzrosła do dwóch osób, a kolejne 35 osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości.

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