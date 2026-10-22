Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie; uszkodzono budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego

W wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na stolicę w nocy z 21 na 22 października ucierpiał dzielnica Pechersk w Kijowie. Uszkodzenia odniosły budynki mieszkalne, obiekty administracyjne, infrastruktura medyczna oraz klasztor.

Według wstępnych informacji uszkodzonych zostało 18 budynków mieszkalnych na pięciu ulicach dzielnicy, są ofiary.

W wyniku ostrzału w budynkach wybite zostały okna, uszkodzono fasady, a także samochody zaparkowane w pobliżu domów.

Oprócz zabudowy mieszkaniowej rosyjski atak uszkodził budynki administracyjne w dzielnicy Pechersk.

Uszkodzeniu uległ również budynek stacji pogotowia ratunkowego oraz sześć karetek pogotowia.

Ponadto uszkodzono fasadę i wybito okna w klasztorze Świętego Wwiedena.

Informacje o skutkach ataku mają charakter wstępny.

Poinformowała o tym Pecherska Rejonowa Administracja Państwowa.

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