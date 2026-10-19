После атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие

В результате массированной ночной атаки на Киев 19 октября были повреждены наземная станция метро на левом берегу, пути и кабельная сеть. Из-за последствий обстрела станции «Черниговская» и «Лесная» временно не будут работать, три человека пострадали в Соломенском районе.

О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, обломки сбитых ракет повредили инфраструктуру вблизи станции метро на левом берегу столицы. В частности, зафиксирован разрыв контактного и ходового рельсов. На месте работают профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и оценивают масштабы повреждений.

Утром движение поездов на красной линии планировалось организовать между станциями «Академгородок» и «Дарница» в соответствии с графиком. В то же время наземные станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты для входа и выхода.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что специалисты работают над восстановлением путей и кабельных сетей метрополитена. О возобновлении полноценной работы «красной» линии обещают сообщить дополнительно.

Также зафиксированы последствия атаки в других районах Киева. В Соломенском районе обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. Еще по одному адресу повреждено нежилое здание. В Днепровском районе обломки упали на территории нежилой застройки.

По информации Кличко, в Соломенском районе пострадали три человека. Медики оказали им помощь на месте.

Добавим, что российские войска более 20 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области.

Во Львовской области во время российской атаки силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса. Также в Мурованом обломки российского дрона повредили два жилых дома. По предварительной информации, люди не пострадали, а пожар на складе уже ликвидирован.

В Ровенской области спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после массированной российской атаки. Вражеские удары привели к возгораниям на объектах гражданской инфраструктуры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

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