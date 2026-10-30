本周末乌克兰将有降雨，气温将升至+14°

周六，大部分地区预计将有降水；周日，降雨主要集中在该国东北部和喀尔巴阡地区。喀尔巴阡山脉可能出现湿雪，白天气温将升至+14°。

10月31日，全国大部分地区将出现小到中雨；11月1日，东部、东北部及喀尔巴阡地区将有小到中雨，喀尔巴阡山脉可能出现湿雪；其余地区无降水。

据气象预报，风向以西北风为主，风速5-10米/秒。

夜间气温为1-8°，东部和东南部地区可达11°，白天气温为6-14°。

预计明天乌克兰大部分南部、中部地区以及切尔尼戈夫州和苏梅州将出现中雨，其余地区局部地区将有小雨。

风向为西北风，东部地区为东南风，风速5-10米/秒。

夜间气温2-8°，白天7-12°。

周六，基辅及周边地区将多云，局部地区会有小雨。风向西北，风速5-10米/秒。

首都夜间气温6-8°，白天约10°；基辅州夜间气温3-8°，白天7-12°。

来源：乌克兰水文气象中心

气象专家预测了11月的天气，并给出了初雪的日期。

10月26日至11月1日这一周，乌克兰预计将出现温暖天气，湿度较高，大气压力波动较小。 预计该国南部气温最高，而喀尔巴阡山地区及北部部分地区则最为凉爽。

11月，乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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