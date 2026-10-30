В Харькове временно закрыли ТРЦ «Дафи» после попадания российского дрона

Утром 30 октября российский реактивный беспилотник поразил торгово-развлекательный центр «Дафи» в Харькове. В результате атаки была повреждена крыша здания.

Погибших и раненых нет. В то же время трое человек обратились к врачам скорой помощи из-за острой стрессовой реакции.

В настоящее время на месте работают экстренные и профильные службы. Администрация ТРЦ сообщила о временной приостановке работы комплекса.

Возобновить работу торговый центр планирует поэтапно после ликвидации последствий атаки и получения необходимых разрешений.

Источник: ТРЦ «Дафи» (Facebook)

Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировали в здании одного из торговых центров, после чего на месте возник пожар. Известно об одном пострадавшем.

В Запорожье ночью 15 августа российские беспилотники вызвали два пожара. Спасатели потушили возгорания в торговом центре и на складе, люди не пострадали.

Торговый центр METRO в Запорожье с 1 августа временно приостановит работу из-за регулярных воздушных тревог и связанных с ними вынужденных остановок работы.



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