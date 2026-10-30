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W Charkowie tymczasowo zamknięto centrum handlowo-rozrywkowe „Dafi” po uderzeniu rosyjskiego drona

UA NEWS 30 października 2026 15:34
W Charkowie tymczasowo zamknięto centrum handlowo-rozrywkowe „Dafi” po uderzeniu rosyjskiego drona

Rano 30 października rosyjski bezzałogowy statek powietrzny uderzył w centrum handlowo-rozrywkowe „Dafi” w Charkowie. W wyniku ataku uszkodzono dach budynku.

Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych. Jednocześnie trzy osoby zwróciły się do ratowników medycznych z powodu ostrej reakcji na stres.

 Obecnie na miejscu działają służby ratownicze i specjalistyczne. Administracja centrum poinformowała o tymczasowym zawieszeniu działalności obiektu.

Centrum handlowe planuje stopniowe wznowienie działalności po usunięciu skutków ataku i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń.

Źródło: Centrum handlowo-rozrywkowe „Dafi” (Facebook)

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą bezzałogowego statku powietrznego z silnikiem odrzutowym na dzielnicę Kijowską w Charkowie. Uderzenie odnotowano w budynku jednego z centrów handlowych, po czym na miejscu wybuchł pożar. Wiadomo o jednej osobie poszkodowanej.

W Zaporożu w nocy z 15 sierpnia rosyjskie drony spowodowały dwa pożary. Służby ratownicze ugasiły pożary w centrum handlowym i na magazynie; nikt nie ucierpiał.

Centrum handlowe METRO w Zaporożu od 1 sierpnia tymczasowo zawiesi działalność z powodu regularnych alarmów powietrznych i związanych z nimi przymusowych przerw w pracy.
 

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