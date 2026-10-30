У Харкові тимчасово закрили ТРЦ Дафі після влучання російського дрона

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Уранці 30 жовтня російський реактивний безпілотник влучив у торговельно-розважальний центр «Дафі» в Харкові. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю будівлі.

Загиблих і поранених немає. Водночас троє людей звернулися до медиків швидкої допомоги через гостру реакцію на стрес.

Наразі на місці працюють екстрені та профільні служби. Адміністрація ТРЦ повідомила про тимчасове призупинення роботи комплексу.

Відновлювати роботу торговельний центр планує поетапно після ліквідації наслідків атаки та отримання необхідних дозволів.

Джерело: ТРЦ «Дафі» (Facebook)

Російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксували в будівлю одного з торгових центрів, після чого на місці виникла пожежа. Відомо про одну постраждалу людину.

У Запоріжжі вночі 15 серпня російські безпілотники спричинили дві пожежі. Рятувальники загасили займання у торговельному центрі та на складі, люди не постраждали.

Торговий центр METRO у Запоріжжі з 1 серпня тимчасово припинить роботу через регулярні повітряні тривоги та пов'язані з ними вимушені зупинки роботи.



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