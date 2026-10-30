Министерство культуры рассматривает вопрос о поддержке кинотеатров и возможных компенсациях, — Бережная

Министерство культуры Украины рассматривает возможность оказания поддержки кинотеатрам и всей киноиндустрии, которые несут убытки из-за полномасштабной войны, российских атак и длительных воздушных тревог. В частности, речь идет о компенсации операционных расходов и убытков, связанных с отмененными сеансами.

По словам Татьяны Бережной, вопрос поддержки кинотеатров ведомство прорабатывает совместно с главой Государственного агентства Украины по вопросам кино Андреем Осиповым и заместительницей министра Натальей Мовшович.

«Сейчас мы с главой Госкино Андреем Осиповым и моей заместительницей Натальей Мовшович разрабатываем меры в этом контексте. В целом, на уровне правительства мы работаем над вопросом компенсации убытков предприятиям, которые они понесли в результате полномасштабного вторжения и последних российских атак. Поэтому вопрос кинотеатров и киноиндустрии также прорабатывается. Понятно, что это специфический вопрос, как и все вопросы в сфере культуры, но в рамках правительственной политики мы думаем над решением в условиях ограниченности государственного бюджета», — сказала Бережная.

Она отвечала на вопрос, планирует ли правительство вводить компенсации кинотеатрам за операционные расходы и сеансы, которые пришлось отменить из-за ситуации с безопасностью.

Отдельно Бережная прокомментировала возможность введения программы, по которой зрители могли бы получать через приложение «Дия» целевые средства для посещения кинотеатров.

На данный момент такая программа не предусмотрена.

«Если такое решение будет принято, то мы сообщим о нем», — добавила вице-премьер.

Ранее общественный союз «Союз кинотеатров Украины» заявил, что из-за ситуации с безопасностью и затяжных воздушных тревог почти все кинотеатры страны работают в убыток и могут не выдержать такой нагрузки в течение длительного времени.

По информации объединения, посещаемость украинских кинотеатров сейчас составляет лишь 10–15% от показателей, которые были до полномасштабного вторжения.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов ранее сообщал, что ведомство предложит правительству рассмотреть несколько вариантов поддержки отрасли. Среди них — компенсация операционных расходов кинотеатров, выплаты за сорванные сеансы, а также предоставление зрителям целевых средств на посещение кино через программу в «Дії».

Окончательное решение относительно механизмов государственной поддержки кинотеатров пока не принято.

Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

Украинские кинотеатры переживают кризис: посещаемость упала до 10–15 % от довоенного уровня, а большинство сетей работает в убыток и накапливает долги. Если ситуация не изменится, часть заведений может прекратить работу уже через несколько месяцев.

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