Ministerstwo Kultury rozważa wsparcie dla kin oraz ewentualne rekompensaty — Bereżna

Ministerstwo Kultury Ukrainy rozważa możliwość udzielenia wsparcia kinom i całej branży filmowej, które ponoszą straty w wyniku wojny na pełną skalę, rosyjskich ataków oraz ciągłych alarmów powietrznych. W szczególności chodzi o rekompensatę kosztów operacyjnych i strat spowodowanych odwołanymi seansami.

Według Tetiany Bereżnej kwestia wsparcia dla kin jest analizowana przez resort wspólnie z przewodniczącym Państwowej Agencji Ukrainy ds. Kina Andrijem Osipowem oraz zastępczynią ministra Natalią Movshych.

„Obecnie wraz z przewodniczącym Państwowej Agencji ds. Kina Andriejem Osipowem oraz moją zastępczynią Natalią Movshych rozważamy tę kwestię. Ogólnie rzecz biorąc, na szczeblu rządowym pracujemy nad kwestią rekompensaty strat poniesionych przez przedsiębiorstwa w wyniku pełnej inwazji i ostatnich rosyjskich ataków. Dlatego też kwestia kin i przemysłu filmowego jest również przedmiotem analizy. Oczywiste jest, że jest to kwestia specyficzna, podobnie jak wszystkie kwestie związane z kulturą, ale w ramach polityki rządowej zastanawiamy się nad rozwiązaniem w warunkach ograniczonego budżetu państwowego” — powiedziała Bereżna.

Odpowiadała na pytanie, czy rząd planuje wprowadzić rekompensaty dla kin za koszty operacyjne oraz seansy, które musiały zostać odwołane ze względu na sytuację bezpieczeństwa.

Osobno Bereżna skomentowała możliwość wprowadzenia programu, w ramach którego widzowie mogliby otrzymywać za pośrednictwem aplikacji „Dія” środki przeznaczone na wizyty w kinach.

Obecnie nie przewiduje się wprowadzenia takiego programu.

„Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, poinformujemy o tym” – dodała wicepremier.

Wcześniej stowarzyszenie „Związek Kin Ukrainy” oświadczyło, że z powodu sytuacji bezpieczeństwa i przedłużających się alarmów powietrznych prawie wszystkie kina w kraju działają ze stratą i mogą nie wytrzymać takiego obciążenia przez dłuższy czas.

Według informacji stowarzyszenia frekwencja w ukraińskich kinach wynosi obecnie zaledwie 10–15% w stosunku do wyników sprzed pełnej inwazji.

Szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Kina Andrij Osipow poinformował wcześniej, że agencja zaproponuje rządowi rozważenie kilku wariantów wsparcia branży. Wśród nich znajdują się: rekompensata kosztów operacyjnych kin, wypłaty za seansy, które się nie odbyły, a także przyznanie widzom środków celowych na wizyty w kinie w ramach programu w aplikacji „Dii”.

Ostateczna decyzja w sprawie mechanizmów państwowego wsparcia dla kin nie została jeszcze podjęta.

Poinformowała o tym wicepremier ds. polityki humanitarnej – minister kultury Tetiana Bereżna.

Ukraińskie kina przeżywają kryzys: frekwencja spadła do 10–15% poziomu sprzed wojny, a większość sieci działa ze stratą i gromadzi długi. Jeśli sytuacja się nie zmieni, część placówek może zaprzestać działalności już za kilka miesięcy.

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