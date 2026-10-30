В Ровенской области полковника обвиняют в использовании подчинённых для ремонта дома тещи

Прокуроры направили в суд обвинительное заключение в отношении 51-летнего полковника, бывшего заместителя командира воинской части и начальника штаба. По данным следствия, с января 2025 года по май 2026 года он привлекал двух подчиненных военнослужащих к ремонту дома своей тещи, в котором сам проживал.

Вместо выполнения служебных обязанностей солдаты почти ежедневно перекрывали крышу, заливали фундамент, строили забор, благоустраивали территорию и перевозили стройматериалы на служебном автомобиле.

Взамен полковник освобождал их от дежурств и предоставлял другие привилегии во время службы.

За этот период двум военнослужащим незаконно начислили и выплатили из госбюджета почти 536 тыс. грн денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения.

Кроме того, во время обыска в жилище полковника изъяли 552 патрона различных калибров, из них 242 боевых. По данным следствия, боеприпасы он приобрел и хранил незаконно.

Полковника обвиняют в злоупотреблении служебным положением, организации уклонения подчиненных от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения и незаконном обращении с боеприпасами. В отношении него издан приказ о направлении в боевую воинскую часть.

Двое военнослужащих признали вину и получили приговоры на основании соглашений с прокурором.

Обвинительный акт направили прокуроры Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Источник: Офис Генерального прокурора

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