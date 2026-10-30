W obwodzie rówieńskim pułkownikowi zarzuca się wykorzystywanie podwładnych do remontu domu teściowej
Prokuratorzy wnieśli do sądu akt oskarżenia przeciwko 51-letniemu pułkownikowi, byłemu zastępcy dowódcy jednostki wojskowej i szefowi sztabu. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, od stycznia 2025 r. do maja 2026 r. angażował on dwóch podległych mu żołnierzy do remontu domu swojej teściowej, w którym sam mieszkał.
Zamiast wykonywać obowiązki służbowe, żołnierze niemal codziennie kładli dach, wylewali fundamenty, budowali ogrodzenie, zagospodarowywali teren oraz przewozili materiały budowlane służbowym samochodem.
W zamian pułkownik zwalniał ich z dyżurów i przyznawał im inne przywileje podczas służby.
W tym okresie dwóm żołnierzom bezprawnie naliczono i wypłacono z budżetu państwa prawie 536 tys. hrywien w postaci wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń.
Ponadto podczas przeszukania mieszkania pułkownika zabezpieczono 552 naboje różnych kalibrów, w tym 242 bojowe. Według danych śledztwa amunicję tę nabył i przechowywał niezgodnie z prawem.
Pułkownikowi postawiono zarzuty nadużycia stanowiska służbowego, organizowania uchylania się podwładnych od wykonywania obowiązków służby wojskowej w warunkach stanu wojennego oraz nielegalnego obchodzenia się z amunicją bojową. Wydano wobec niego rozkaz skierowania do bojowej jednostki wojskowej.
Dwóch żołnierzy przyznało się do winy i otrzymało wyroki na podstawie ugód zawartych z prokuratorem.
Akt oskarżenia został skierowany przez prokuratorów Specjalistycznej Prokuratury w Rivne ds. Obrony Regionu Zachodniego.
Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego
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