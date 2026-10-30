在罗夫诺州，一名上校被指控利用下属为岳母修缮房屋

检察官已向法院提交了针对一名51岁上校的起诉书，该上校曾任某部队副指挥官兼参谋长。 据调查显示，从2025年1月至2026年5月，他指使两名下属军人对其岳母的房屋进行修缮，而他本人就居住在该房屋内。

这些士兵本应履行公务职责，却几乎每天都在为房屋翻修屋顶、浇筑地基、修建围墙、整理场地，并用公务车运输建筑材料。

作为回报，该上校免除了他们的值勤任务，并在服役期间给予其他特权。

在此期间，两名军人从国家预算中非法领取了近53.6万格里夫纳的津贴和额外报酬。

此外，在搜查该上校住所时，查获了552发不同口径的子弹，其中242发为实弹。据调查显示，这些弹药系其非法购买并非法储存。

该上校被指控滥用职权、在战时状态下组织下属逃避履行军事职责，以及非法处理弹药。已下达将其调往作战部队的命令。

两名军人承认罪行，并根据与检察官达成的协议被判刑。

该起诉书由西部地区国防事务利沃夫专门检察院的检察官提交。

来源：总检察长办公室

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