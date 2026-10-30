Светлана Павелецкая рассказала, планирует ли она завести общего ребенка с Дмитрием Кулебой

Бизнесвумен Светлана Павелецкая, супруга бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, рассказала, задумывается ли она о рождении общего ребенка. Отвечая на вопросы подписчиков, она призналась, что пока не планирует пополнения в семье.

Один из подписчиков спросил бизнес-леди, готова ли она забеременеть от Дмитрия Кулебы. В ответ Светлана с юмором объяснила, что пока даже не думает о втором ребенке.

«Об этом нет и речи. Об этом нет даже в моих ночных кошмарах. Сейчас с нами живут двое детей, и это максимум, о котором мы готовы просить у Бога», — сказала Павелецкая.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая раскрыли свои отношения весной 2023 года, хотя их роман начался раньше. Осенью 2025-го политик сделал предложение избраннице, и она ответила согласием. В мае 2026 года пара поженилась.

До этого Кулеба состоял в браке с депутатом Евгенией Кулебой. От предыдущего брака у него двое детей — сын Егор и дочь Люба.

Светлана Павелецкая также воспитывает ребенка от предыдущих отношений. Её сыну Александру 13 лет, и он живёт вместе с матерью и Дмитрием Кулебой.

Об этом Павелецкая рассказала в Instagram-stories на своей странице.

Напомним, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал резонансные высказывания певицы Оли Поляковой. Он заявил, что согласен с её мнением о травле украинцев, которые остались в стране и продолжают работать на её благо.

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