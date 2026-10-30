Svitlana Paveletska wyznała, czy planuje urodzić dziecko z Dmytro Kulebą
Bizneswoman Svitlana Paveletska, żona byłego ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleby, opowiedziała, czy rozważa posiadanie wspólnego dziecka. Odpowiadając na pytania obserwujących, przyznała, że na razie nie planuje powiększenia rodziny.
Jeden z obserwujących zapytał bizneswoman, czy jest gotowa zajść w ciążę z Dmytrem Kulebą. W odpowiedzi Svitlana z humorem wyjaśniła, że na razie nawet nie myśli o drugim dziecku.
„Nie mam tego w planach. Nie pojawia się to nawet w moich nocnych koszmarach. Obecnie mamy dwoje dzieci i to jest maksimum, o które jesteśmy gotowi prosić Boga” – powiedziała Pavelecka.
Dmytro Kuleba i Svitlana Pawelecka ujawnili swój związek wiosną 2023 roku, choć ich romans rozpoczął się wcześniej. Jesienią 2025 roku polityk poprosił swoją wybraną o rękę, a ona zgodziła się. W maju 2026 roku para wzięła ślub.
Wcześniej Kuleba był żonaty z posłanką Jewgienią Kulebą. Z poprzedniego małżeństwa ma dwoje dzieci — syna Jegora i córkę Lubę.
Svitlana Paveletska również wychowuje dziecko z poprzedniego związku. Jej syn Oleksandr ma 13 lat i mieszka razem z matką oraz Dmytro Kulebą.
O tym Pawelecka opowiedziała w relacjach na Instagramie na swoim profilu.
Przypomnijmy, że były minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba skomentował głośne wypowiedzi piosenkarki Oli Poljakowej. Stwierdził, że zgadza się z jej opinią na temat nękania Ukraińców, którzy pozostali w kraju i nadal działają na jego rzecz.