Bizneswoman Svitlana Paveletska, żona byłego ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleby, opowiedziała, czy rozważa posiadanie wspólnego dziecka. Odpowiadając na pytania obserwujących, przyznała, że na razie nie planuje powiększenia rodziny.

Jeden z obserwujących zapytał bizneswoman, czy jest gotowa zajść w ciążę z Dmytrem Kulebą. W odpowiedzi Svitlana z humorem wyjaśniła, że na razie nawet nie myśli o drugim dziecku.

„Nie mam tego w planach. Nie pojawia się to nawet w moich nocnych koszmarach. Obecnie mamy dwoje dzieci i to jest maksimum, o które jesteśmy gotowi prosić Boga” – powiedziała Pavelecka.

Dmytro Kuleba i Svitlana Pawelecka ujawnili swój związek wiosną 2023 roku, choć ich romans rozpoczął się wcześniej. Jesienią 2025 roku polityk poprosił swoją wybraną o rękę, a ona zgodziła się. W maju 2026 roku para wzięła ślub.

Wcześniej Kuleba był żonaty z posłanką Jewgienią Kulebą. Z poprzedniego małżeństwa ma dwoje dzieci — syna Jegora i córkę Lubę.

Svitlana Paveletska również wychowuje dziecko z poprzedniego związku. Jej syn Oleksandr ma 13 lat i mieszka razem z matką oraz Dmytro Kulebą.

O tym Pawelecka opowiedziała w relacjach na Instagramie na swoim profilu.

Przypomnijmy, że były minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba skomentował głośne wypowiedzi piosenkarki Oli Poljakowej. Stwierdził, że zgadza się z jej opinią na temat nękania Ukraińców, którzy pozostali w kraju i nadal działają na jego rzecz.

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