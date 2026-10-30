女企业家斯维特兰娜·帕维莱茨卡——乌克兰前外交部长德米特里·库列巴的妻子——谈到了是否考虑生育一个孩子。 在回答粉丝提问时，她坦言目前暂无计划扩大家庭。

有位粉丝问这位女企业家，她是否准备好怀上德米特里·库列巴的孩子。斯维特兰娜幽默地回应道，目前她甚至还没考虑过要第二个孩子。

“我脑子里根本没这事。就连我的噩梦里都没有。现在我们家有两个孩子了，这已经是我们要向上帝祈求的极限了，”帕维列茨卡说。

德米特里·库列巴和斯维特兰娜·帕维莱茨卡于2023年春季公开了恋情，尽管他们的恋情其实更早之前就已开始。2025年秋季，这位政界人士向心上人求婚，她欣然应允。 2026年5月，两人结为夫妇。

在此之前，库列巴曾与议员叶夫根尼娅·库列巴结过婚。他与前妻育有两名子女——儿子叶戈尔和女儿柳芭。

斯维特兰娜·帕维列茨卡还抚养着一段旧情中诞下的孩子。她的儿子亚历山大现年13岁，与母亲及德米特里·库列巴共同生活。

帕维列茨卡在自己的Instagram故事中透露了这一消息。

回顾此前，前外交部长德米特里·库列巴曾就歌手奥莉·波利亚科娃引发热议的言论发表评论。他表示赞同她关于“针对那些留在国内并继续为国家做出贡献的乌克兰人进行围攻”的观点。

关注我们在