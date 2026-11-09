NABU i SAP ujawniły, że przewodniczący sądu rejonowego w obwodzie odeskim przyjmował łapówkę

NABU i SAP, we współpracy z Wydziałem Dochodzeń Strategicznych Policji Narodowej w obwodzie odeskim, postawiły zarzuty przewodniczącemu jednego z sądów rejonowych w obwodzie odeskim w związku z uzyskaniem nielegalnej korzyści. Z

danych śledztwa urzędnik ten żądał pieniędzy w zamian za wydanie pozytywnego orzeczenia w sprawie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sędzia został przyłapany bezpośrednio podczas przyjmowania łapówki, a jego czyny zakwalifikowano na podstawie części 3 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy.

Źródło: NABU.

Tymczasem Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości zawiesiła sędziego Pelycha, którego podejrzewa się o przyjęcie łapówki w postaci „cukierków”.

Prokuratorzy z Biura Prokuratora Generalnego postawili zarzuty zastępcy dyrektora instytucji komunalnej „Park Kultury i Wypoczynku „Hydropark”, którego podejrzewa się o przyjęcie 1,5 mln hrywien nielegalnej korzyści w zamian za przyznanie prawa do organizowania imprez na terenie parku.

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