Прокуратура через суд будет требовать установить в Киеве мобильные укрытия

Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать столичные власти принять неотложные меры по установке мобильных укрытий в общественных местах. Речь идет, в частности, об остановках общественного транспорта, парках и скверах.

В прокуратуре просят суд признать противоправным бездействие Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета в отношении обустройства таких защитных сооружений.

Также иск содержит требование обязать органы местного самоуправления принять меры по установке мобильных укрытий.

Несмотря на длительный период полномасштабной войны, в общественных местах Киева до сих пор полностью отсутствуют наземные мобильные укрытия быстрого развертывания, отмечают в прокуратуре.

Действующее законодательство возлагает на органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти обязанность создавать и содержать в надлежащем состоянии защитные сооружения гражданской защиты, а также обеспечивать население укрытиями на соответствующих территориях.

В частности, такие требования предусмотрены статьями 17, 19 и 32 Кодекса гражданской защиты Украины, а также статьями 27, 36-1 и 38 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

В прокуратуре отмечают, что недостаточное количество доступных средств гражданской защиты требует неотложного реагирования со стороны столичных властей.

По данным прокуратуры, во время российских обстрелов Киева значительная часть трагических случаев и гибели людей происходит на улицах. Это связано с тем, что граждане не всегда успевают добраться до подземных станций метро или стационарных убежищ.

В исковом заявлении подчеркивается, что нынешний уровень обеспечения населения средствами гражданской защиты является недостаточным. Именно поэтому прокуратура требует от Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета принять меры по обустройству мобильных укрытий в местах массового скопления людей.

На данный момент суд уже возбудил производство по делу.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Напомним, на пассажирских станциях Киевской области начали установку модульных укрытий для защиты пассажиров и персонала.

Ранее Кличко жаловался, что в столице невозможно официально использовать мобильные укрытия, поскольку для них не разработаны государственные строительные нормы (ГСН).

Напомним, в Запорожье во дворах многоэтажек планируют установить специальные модульные укрытия.

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