Prokuratorzy ze Specjalistycznej Prokuratury ds. Ochrony Środowiska przy Prokuraturze Okręgowej w Czerniowcach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu mieszkańcowi rejonu czerniowieckiego. Mężczyzna jest oskarżony o nielegalne wydobywanie surowców mineralnych o znaczeniu lokalnym na dużą skalę — zgodnie z ust. 2 art. 240 Kodeksu karnego Ukrainy. Według oskarżenia chodzi o nielegalne wydobycie prawie 660 metrów sześciennych piasku poza terenem kamieniołomu.

Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna świadczył usługi w zakresie obsługi koparki w kamieniołomie piaskowym. Przedsiębiorstwo, z którym zawarł umowę o świadczenie usług, posiadało specjalne zezwolenie na wydobycie piasku, jednak wyłącznie w granicach wyznaczonego terenu. Pomimo ograniczeń wynikających z zezwolenia mężczyzna wydobywał piasek na przyległym terenie i sprzedawał go.

Od grudnia 2025 r. do czerwca 2026 r. nielegalnie wydobył prawie 660 metrów sześciennych piasku.

Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu przekraczają 780 tysięcy hrywien. Zgodnie z zarzucanym mu artykułem mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Informację tę podała prokuratura obwodowa w Czerniowcach. W obwodzie chmielnickim wykryto nielegalny wydobycie torfu o wartości prawie ₴142 mln. W obwodzie rówieńskim skierowano do sądu akty oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o nielegalny obrót bursztynem. U jednego z nich funkcjonariusze organów ścigania znaleźli ponad 19 kg kamieni o wartości około 370 tysięcy hrywien, a drugiego oskarżają o nielegalne wydobywanie bursztynu na terenie rezerwatu przyrody w Równie. Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty czterem uczestnikom procederu nielegalnego eksportu ponad 4,7 tony ukraińskiego bursztynu. Kamienie wywożono za granicę pod pozorem bursztynu z Litwy. Miejski Sąd Rejonowy w Chmielnickim zatwierdził ugody w sprawie przyznania się do winy czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy zorganizowali kanał nielegalnego wywozu bursztynu do Turcji.

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