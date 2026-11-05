На Буковине мужчину будут судить за незаконную добычу почти 660 кубометров песка

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя Черновицкого района. Мужчину обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых местного значения в крупных размерах — по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. По данным обвинения, речь идет о незаконной добыче почти 660 кубометров песка за пределами карьера.

По данным следствия, мужчина оказывал услуги по управлению экскаватором на песчаном карьере. Предприятие, с которым он заключил договор об оказании услуг, имело специальное разрешение на добычу песка, однако только в пределах определенного участка. Несмотря на ограничения разрешения, мужчина добывал песок на прилегающей территории и продавал его.

С декабря 2025 года по июнь 2026 года он незаконно добыл почти 660 кубометров песка.

Ущерб, нанесенный окружающей среде, превышает 780 тысяч гривен. По инкриминируемой статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура. В Хмельницкой области раскрыли незаконную добычу торфа на сумму почти ₴142 млн. В Ровенской области в суд направлены обвинительные акты в отношении двух мужчин, подозреваемых в незаконных операциях с янтарем. У одного из них правоохранители обнаружили более 19 кг камней стоимостью около 370 тысяч гривен, а другого обвиняют в незаконной добыче янтаря на территории Ровенского природного заповедника. Ранее правоохранители сообщили о подозрении четырём участникам схемы незаконного экспорта более 4,7 тонны украинского янтаря. Камни вывозили за границу под видом янтаря из Литвы. Хмельницкий городской районный суд утвердил соглашения о признании вины в отношении четырёх участников организованной преступной группы, которые организовали канал незаконного вывоза янтаря в Турцию.

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