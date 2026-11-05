+5° Киев +8° Варшава +21° Вашингтон
$ 45.46 € 50.98 zł 11.61
$ 45.46 € 50.98 zł 11.61
+5° Киев +8° Варшава +21° Вашингтон
Новости Украина

На Буковине мужчину будут судить за незаконную добычу почти 660 кубометров песка

UA NEWS 05 Ноября 2026 16:56
На Буковине мужчину будут судить за незаконную добычу почти 660 кубометров песка

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя Черновицкого района. Мужчину обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых местного значения в крупных размерах — по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. По данным обвинения, речь идет о незаконной добыче почти 660 кубометров песка за пределами карьера.

По данным следствия, мужчина оказывал услуги по управлению экскаватором на песчаном карьере. Предприятие, с которым он заключил договор об оказании услуг, имело специальное разрешение на добычу песка, однако только в пределах определенного участка.

Несмотря на ограничения разрешения, мужчина добывал песок на прилегающей территории и продавал его.

С декабря 2025 года по июнь 2026 года он незаконно добыл почти 660 кубометров песка.

Ущерб, нанесенный окружающей среде, превышает 780 тысяч гривен.

На зображенні може бути: текст

По инкриминируемой статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

 В Хмельницкой области раскрыли незаконную добычу торфа на сумму почти ₴142 млн.

В Ровенской области в суд направлены обвинительные акты в отношении двух мужчин, подозреваемых в незаконных операциях с янтарем. У одного из них правоохранители обнаружили более 19 кг камней стоимостью около 370 тысяч гривен, а другого обвиняют в незаконной добыче янтаря на территории Ровенского природного заповедника.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении четырём участникам схемы незаконного экспорта более 4,7 тонны украинского янтаря. Камни вывозили за границу под видом янтаря из Литвы.

Хмельницкий городской районный суд утвердил соглашения о признании вины в отношении четырёх участников организованной преступной группы, которые организовали канал незаконного вывоза янтаря в Турцию. 

 

Читай нас в
Загружай наше приложение