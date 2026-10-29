На Хмельниччині викрили незаконний видобуток торфу на майже ₴142 млн

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На Хмельниччині правоохоронці викрили незаконний видобуток торфу, через який держава зазнала збитків майже на 142 млн грн. За даними слідства, 38-річний директор приватного підприємства організував видобуток сировини без спеціального дозволу, а також її переробку, фасування та продаж.

Незаконно видобутий торф перетворювали на готову продукцію та реалізовували. Протиправну діяльність вдалося припинити після проведення слідчих дій у Хмельницькій та Рівненській областях.

За даними правоохоронців, підприємство працювало без спеціального дозволу на користування надрами, але налагодило повний цикл виробництва торфопродукції — від видобутку сировини до її переробки, пакування та реалізації.

На площі понад 2,6 га незаконно видобули більш ніж 113 тисяч кубічних метрів торфу, що становить майже 57 тисяч тонн. Унаслідок робіт на земельній ділянці утворилося шість ставків.

Загальна сума збитків, завданих державі, за попередніми даними, становить майже 142 млн грн.

У червні цього року правоохоронці провели 12 обшуків на території Хмельницької та Рівненської областей. Слідчі оглянули ділянку, де незаконно видобували торф, і припинили роботу лінії з його переробки та фасування.

Під час обшуків вилучили документацію, комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи, які можуть мати значення для розслідування.

Крім того, екскаватори, навантажувачі й обладнання для переробки та пакування торфу передали на відповідальне зберігання.

Під час слідчих дій також виявили значні обсяги торфу та готової продукції.

Зокрема, правоохоронці вилучили:

майже 23 тонни готової продукції;

близько 65 тонн сировини;

документацію та чорнові записи;

комп’ютерну техніку й носії інформації;

обладнання та техніку, які використовували для видобутку й переробки торфу.

Наразі правоохоронці розслідують обставини незаконного користування надрами та встановлюють усі деталі діяльності підприємства.

Про це повідомляє Національна поліція України.

На Рівненщині до суду скерували обвинувальні акти щодо двох чоловіків, яких підозрюють у незаконних операціях із бурштином. В одного з них правоохоронці виявили понад 19 кг каміння вартістю близько 370 тисяч гривень, а іншого обвинувачують у незаконному видобуванні бурштину на території Рівненського природного заповідника.

До цього правоохоронці повідомилипро підозру чотирьом учасникам схеми незаконного експорту понад 4,7 тонни українського бурштину. Каміння вивозили за кордон під виглядом бурштину з Литви.

Хмельницький міськрайонний судзатвердивугоди про визнання винуватості відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, які організували канал незаконного вивезення бурштину до Туреччини.

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