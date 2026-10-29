W obwodzie chmielnickim wykryto nielegalny wydobycie torfu o wartości prawie ₴142 mln

W obwodzie chmielnickim organy ścigania wykryły nielegalny wydobycie torfu, w wyniku którego państwo poniosło straty w wysokości prawie 142 mln hrywien. Zgodnie z ustaleniami śledztwa 38-letni dyrektor prywatnego przedsiębiorstwa zorganizował wydobycie surowca bez specjalnego zezwolenia, a także jego przetwarzanie, pakowanie i sprzedaż.

Nielegalnie wydobyty torf przetwarzano na gotowe produkty i wprowadzano do obrotu. Nielegalną działalność udało się powstrzymać po przeprowadzeniu czynności śledczych w obwodach chmielnickim i rówieńskim.

Według organów ścigania przedsiębiorstwo działało bez specjalnego zezwolenia na korzystanie z zasobów podziemnych, ale zorganizowało pełny cykl produkcji wyrobów torfowych — od wydobycia surowca po jego przetwarzanie, pakowanie i sprzedaż.

Na powierzchni ponad 2,6 ha nielegalnie wydobyto ponad 113 tysięcy metrów sześciennych torfu, co stanowi prawie 57 tysięcy ton. W wyniku prac na tej działce powstało sześć stawów.

Łączna kwota szkód wyrządzonych państwu, według wstępnych danych, wynosi prawie 142 mln hrywien.

W czerwcu bieżącego roku organy ścigania przeprowadziły 12 przeszukań na terenie obwodów chmielnickiego i rówieńskiego. Śledczy dokonali oględzin działki, na której nielegalnie wydobywano torf, oraz wstrzymali pracę linii do jego przetwarzania i pakowania.

Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację, sprzęt komputerowy, nośniki danych oraz notatki robocze, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.

Ponadto koparki, ładowarki oraz sprzęt do przetwarzania i pakowania torfu zostały przekazane do bezpiecznego przechowywania.

W trakcie czynności śledczych wykryto również znaczne ilości torfu i gotowych produktów.

W szczególności funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli:

prawie 23 tony gotowych produktów;

około 65 ton surowca;

dokumentację i notatki robocze;

sprzęt komputerowy i nośniki danych;

sprzęt i urządzenia wykorzystywane do wydobycia i przetwarzania torfu.

Obecnie organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności nielegalnego korzystania z zasobów podziemnych oraz ustalają wszystkie szczegóły działalności przedsiębiorstwa.

Informację tę przekazała Narodowa Policja Ukrainy.

W obwodzie rówieńskim skierowano do sądu akty oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o nielegalny obrót bursztynem. U jednego z nich organy ścigania wykryły ponad 19 kg kamieni o wartości około 370 tysięcy hrywien, a drugiego oskarżono o nielegalne wydobywanie bursztynu na terenie rezerwatu przyrody w Równie.

Wcześniej funkcjonariusze poinformowali o podejrzeniu czterech uczestników procederu nielegalnego eksportu ponad 4,7 tony ukraińskiego bursztynu. Kamienie wywożono za granicę pod pozorem bursztynu z Litwy.

Miejski Sąd Rejonowy w Chmielnickim zatwierdził ugody w sprawie przyznania się do winy czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy zorganizowali kanał nielegalnego wywozu bursztynu do Turcji.

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