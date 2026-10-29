赫梅利尼茨基州查获非法开采泥炭案，涉案金额近1.42亿₴

在赫梅利尼茨基州，执法部门查获了一起非法开采泥炭的案件，该案件导致国家损失近1.42亿格里夫纳。 据调查显示，一名38岁的私营企业负责人在未获得特别许可的情况下，组织了原料的开采，并对其进行加工、包装和销售。

非法开采的泥炭被加工成成品并投入市场销售。在赫梅利尼茨基州和里夫内州开展调查行动后，该非法活动已被成功制止。

据执法部门称，该企业虽未取得地下资源使用特别许可，却已建立起从原料开采到加工、包装及销售的完整泥炭产品生产链。

在超过2.6公顷的区域内，非法开采了超过11.3万立方米的泥炭，约合5.7万吨。由于在该地块上的作业，形成了六个池塘。

据初步数据，给国家造成的损失总额近1.42亿格里夫纳。

今年6月，执法部门在赫梅利尼茨基州和里夫内州境内进行了12次搜查。调查人员勘查了非法开采泥炭的区域，并停运了泥炭加工和包装生产线。

搜查过程中，查获了可能对调查具有重要意义的文件、计算机设备、存储介质及草稿记录。

此外，挖掘机、装载机以及泥炭加工和包装设备已被移交至相关机构进行妥善保管。

在调查过程中，还发现了大量泥炭及成品。

具体而言，执法人员查获：

近23吨成品；

约65吨原材料；

相关文件及草稿；

计算机设备及数据存储介质；

用于开采和加工泥炭的设备及机械。

目前，执法部门正在调查非法开采地下资源的具体情况，并查明该企业的全部经营细节。

乌克兰国家警察局通报了这一消息。

在里夫内州，针对两名涉嫌从事琥珀非法交易的男子，检方已向法院提交了起诉书。 执法部门在其中一人处查获了超过19公斤、价值约37万格里夫纳的琥珀，另一人则被指控在里夫内自然保护区内非法开采琥珀。

此前，执法部门已向四名参与非法出口逾4.7吨乌克兰琥珀的团伙成员发出嫌疑通知。这些琥珀是冒充立陶宛产琥珀被走私出境的。

赫梅利尼茨基市和区法院批准了针对四名有组织犯罪团伙成员的认罪协议，该团伙组织了一条将琥珀非法走私至土耳其的渠道。

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