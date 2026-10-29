沃伦地区一家沥青生产商向财政预算补缴了逾1000万格里夫纳的欠税

在沃伦州，一家沥青混凝土制品生产企业向国库补缴了逾1040万格里夫纳的欠税。该违规行为由沃伦州经济安全局地区分局侦查人员查出。

据调查显示，在2022年至2023年期间，该公司总经理无端将采购商品的交易列为企业支出。此举使得企业能够人为增加支出，从而减少应向财政预算缴纳的企业所得税额。

目前，该公司已全额补缴了欠缴税款——超过1040万格里夫纳。

在审前调查期间，该公司总经理承认了罪行，并全额赔偿了给国家造成的损失。 他因涉嫌故意逃避特别大额税款被通知涉嫌犯罪。

该刑事案件已移送法院，并随附了因已全额赔偿损失而请求免除刑事责任的申请。

该案由沃伦州检察院负责诉讼管理。 沃伦州经济犯罪调查局通报了这一消息。 自2026年初以来，已向国家追回16亿格里夫纳的欠税。 已向预算追回逾2700万格里夫纳的欠税。 国民卫队官员被揭发侵吞超过1.5亿格里夫纳。 执法部门已向法院提交了针对某企业负责人——博戈杜希夫市议会议员的起诉书，该人侵吞了价值超过1479万格里夫纳的污水处理设备。 在基辅，警方揭露了一起在四座公园修缮期间挪用近300万格里夫纳的贪污案

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