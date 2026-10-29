Na Wołyniu przedsiębiorstwo produkujące wyroby z betonu asfaltowego zwróciło do budżetu ponad 10,4 mln hrywien niezapłaconych podatków. Naruszenia ujawnili detektywi z Terytorialnego Zarządu Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego w obwodzie wołyńskim.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2022–2023 dyrektor spółki bezpodstawnie ujmował w kosztach przedsiębiorstwa transakcje związane z zakupem towarów. Pozwalało to na sztuczne zawyżanie kosztów i zmniejszanie kwoty podatku dochodowego, którą firma miała zapłacić do budżetu.

Obecnie przedsiębiorstwo zwróciło całą kwotę niezapłaconych podatków – ponad 10,4 mln hrywien.

W trakcie postępowania przygotowawczego dyrektor przyznał się do winy i w całości zrekompensował straty poniesione przez państwo. Został mu postawiony zarzut umyślnego uchylania się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę.

Postępowanie karne zostało przekazane do sądu wraz z wnioskiem o zwolnienie z odpowiedzialności karnej w związku z pełnym zrekompensowaniem strat.

Kierownictwo procesowe sprawuje prokuratura obwodowa w Wołyniu. Informację tę przekazała Służba Bezpieczeństwa Państwowego (BEB) w obwodzie wołyńskim. Od początku 2026 r. do budżetu państwa zwrócono 1,6 mld hrywien niezapłaconych podatków. Do budżetu zwrócono ponad 27 mln hrywien niezapłaconych podatków. Urzędnicy Gwardii Narodowej zostali przyłapani na sprzeniewierzeniu ponad 150 mln hrywien. Organy ścigania skierowały do sądu akt oskarżenia przeciwko dyrektorowi przedsiębiorstwa – posłowi Rady Miejskiej w Bogoduchowie, który przywłaszczył sobie sprzęt dla oczyszczalni ścieków o wartości ponad 14,79 mln hrywien. W Kijowie ujawniono schemat defraudacji prawie 3 mln hrywien podczas remontu czterech parków

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