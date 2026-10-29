На Волыни производитель асфальта вернул в бюджет более 10 млн грн неуплаченных налогов
На Волыни предприятие по производству асфальтобетонной продукции возместило в бюджет более 10,4 млн грн неуплаченных налогов. Нарушения выявили детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области.
По данным следствия, в течение 2022–2023 годов директор общества безосновательно включал в расходы предприятия операции по приобретению товаров. Это позволяло искусственно завышать расходы и уменьшать сумму налога на прибыль, которую компания должна была уплатить в бюджет.
В настоящее время предприятие вернула всю сумму неуплаченных налогов — более 10,4 млн грн.
В ходе досудебного расследования директор признал свою вину и полностью возместил причиненный государству ущерб.
Ему было предъявлено подозрение по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с полным возмещением убытков.
Процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.
Об этом сообщает БЭБ в Волынской области.
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