На Волыни производитель асфальта вернул в бюджет более 10 млн грн неуплаченных налогов

На Волыни предприятие по производству асфальтобетонной продукции возместило в бюджет более 10,4 млн грн неуплаченных налогов. Нарушения выявили детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области.

По данным следствия, в течение 2022–2023 годов директор общества безосновательно включал в расходы предприятия операции по приобретению товаров. Это позволяло искусственно завышать расходы и уменьшать сумму налога на прибыль, которую компания должна была уплатить в бюджет.

В настоящее время предприятие вернула всю сумму неуплаченных налогов — более 10,4 млн грн.

В ходе досудебного расследования директор признал свою вину и полностью возместил причиненный государству ущерб. Ему было предъявлено подозрение по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с полным возмещением убытков.

Процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура. Об этом сообщает БЭБ в Волынской области. С начала 2026 года государству возвращено 1,6 млрд грн неуплаченных налогов. В бюджет возвращено более 27 млн грн неуплаченных налогов. Должностных лиц Нацгвардии уличили в присвоении более 150 млн грн. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия — депутата Богодуховского городского совета, который присвоил оборудование для очистных сооружений стоимостью более 14,79 млн грн. В Киеве раскрыли схему хищения почти 3 млн грн во время ремонта четырёх парков

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