乌克兰议会教育委员会建议保留4门科目模式的全国统一考试

乌克兰最高拉达教育、科学和创新委员会建议议会通过第15440号法案的框架和全文，该法案规定了2027年国家期末考核及入学考试的具体规则。 该委员会主席谢尔盖·巴巴克通报了这一消息。

根据委员会的决定，建议在2027年保留现行的全国多学科考试（НМТ）模式，该考试包含四门科目：三门必考科目（乌克兰语、数学、乌克兰历史）和一门由考生自选的科目。

考试的其他程序性参数——考试天数、时长、补考场次及重考条件——将由乌克兰教育和科学部确定。 尽管围绕系统优化（特别是将科目数量缩减至三门或将考试分两天进行）存在讨论，但委员会最终决定保留这一行之有效的考试形式。

来源：谢尔盖·巴巴克在Telegram上的消息。

此前，乌克兰教育质量评估中心就敖德萨州的情况发表了评论：由于持续的空袭警报，该州参加全国多学科考试的考生在考场内滞留了近13小时。 据该机构称，考官曾建议毕业生将考试推迟至补考期，但他们拒绝了这一提议，决定等待考试结束并于当天参加全国多学科测试。

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