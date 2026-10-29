议会允许10至11年级的学生在原学校完成学业

乌克兰最高拉达通过了一项法律，允许10年级和11年级的学生在原学校完成学业，即使该校已变更性质或进行了重组。

该法案适用于在2026–2027学年根据两年制高中课程接受专业中等教育的学生。他们可以在原录取或转入的学校，或其法律继受机构继续完成学业。

该法律还规定，对于已重组或转型为文理中学的学校，其获取或重新办理办学许可证的程序将予以简化。此举旨在确保这些学校能够让高中生在2027–2028学年结束前完成学业。

来源：乌克兰最高拉达

斯维特兰娜·梅尔库洛娃——伊尔平第2中学的英语教师——当选为2026年乌克兰最佳女教师。 她的学生在英语科目上全国多学科测试（НМТ）中均取得200分满分，并屡获奥林匹克竞赛奖项。这位教师分享了她的教学组织方法，以及帮助学生取得优异成绩的秘诀。

此前，在利沃夫，为庆祝“教育工作者日”，72岁的数学教师维拉·奥夫西亚尼科娃受到表彰。在过去两年里，她一直从医院病房里为学生们进行线上授课，当时她正陪伴在因战争重伤的儿子身边。

特尔诺皮尔市及区法院判处诺沃西尔特殊学校前校长达莉娅·科门达10.2万格里夫纳罚款，因其通过系统性地将学生送往精神病院，非法剥夺了学生的自由。 除罚款外，该前校长还被剥夺了在教育机构担任管理职务的权利，期限为一年，并被责令支付近5万格里夫纳的法医鉴定费用。

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