Rada zezwoliła uczniom klas 10–11 na ukończenie nauki w swoich szkołach

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę, która pozwoli uczniom klas 10. i 11. ukończyć naukę w swoich szkołach, nawet jeśli placówka zmieniła status lub została zreorganizowana.

Dotyczy to uczniów, którzy w roku szkolnym 2026–2027 będą realizować profilowe kształcenie średnie w ramach dwuletniego programu szkoły średniej. Będą mogli kontynuować naukę w placówce, do której zostali przyjęci lub przeniesieni, albo w jej następcy prawnym.

Ustawa przewiduje również uproszczoną procedurę uzyskiwania lub ponownego wydawania licencji dla placówek, które zostały zreorganizowane lub przekształcone w gimnazja. Ma to umożliwić im zapewnienie ukończenia nauki przez uczniów szkół średnich do końca roku szkolnego 2027–2028.

Źródło: Rada Najwyższa Ukrainy

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