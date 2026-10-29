Рада разрешила учащимся 10–11 классов завершить обучение в своих школах

Верховная Рада Украины приняла закон, который позволит учащимся 10-х и 11-х классов завершить обучение в своих школах, даже если учебное заведение изменило статус или было реорганизовано.

Речь идет о школьниках, которые в 2026–2027 учебном году получают профильное среднее образование по двухгодичной программе старшей школы. Они смогут продолжить обучение в учебном заведении, в которое были зачислены или переведены, либо в его правопреемнике.

Закон также предусматривает упрощенную процедуру получения или переоформления лицензий для учебных заведений, которые были реорганизованы или перепрофилированы в гимназии. Это должно позволить им обеспечить завершение обучения старшеклассников до конца 2027–2028 учебного года.

Источник: Верховная Рада Украины

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