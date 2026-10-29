Комитет по образованию ВР рекомендовал сохранить 4-предметную модель НМТ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять в первом чтении и в целом законопроект № 15440, который определяет правила проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2027 году. Об этом сообщил председатель профильного комитета Сергей Бабак.

По решению комитета, в 2027 году предлагается сохранить действующую модель Национального мультипредметного теста (НМТ) по четырём предметам: трём обязательным (украинский язык, математика, история Украины) и одному по выбору абитуриента.

Остальные процессуальные параметры тестирования — количество дней, продолжительность, дополнительные сессии и условия пересдачи — будет определять Министерство образования и науки Украины. Несмотря на дискуссии о возможной оптимизации системы (в частности, сокращении количества предметов до трёх или разделении сдачи экзаменов на два дня), комитет остановился на сохранении проверенного формата.

Источник: Сергей Бабак в Telegram.

Ранее Украинский центр оценки качества образования прокомментировал ситуацию в Одесской области, где участники Национального мультипредметного теста провели в экзаменационном центре почти 13 часов из-за длительных воздушных тревог. По данным ведомства, выпускникам предлагали перенести экзамен на дополнительную сессию, однако они отказались и решили дождаться завершения тестирования и сдать НМТ в тот же день.

Читай нас в