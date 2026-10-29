Komisja ds. Edukacji Rady Najwyższej zaleciła utrzymanie modelu egzaminu NMT obejmującego 4 przedmioty

Komisja Rady Najwyższej Ukrainy ds. edukacji, nauki i innowacji zaleciła parlamentowi przyjęcie w wersji podstawowej i w całości projektu ustawy nr 15440, który określa zasady przeprowadzania państwowej egzaminacji końcowej oraz kampanii rekrutacyjnej w 2027 roku. Poinformował o tym przewodniczący komisji ds. edukacji, nauki i innowacji Serhij Babak.

Zgodnie z decyzją komisji proponuje się, aby w 2027 roku zachować obecny model Krajowego Testu Wieloprzedmiotowego (KTM) obejmującego cztery przedmioty: trzy obowiązkowe (język ukraiński, matematyka, historia Ukrainy) oraz jeden wybrany przez kandydata.

Pozostałe parametry proceduralne egzaminu — liczba dni, czas trwania, dodatkowe sesje oraz warunki powtórnego przystąpienia do egzaminu — określi Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. Pomimo dyskusji na temat ewentualnej optymalizacji systemu (w szczególności zmniejszenia liczby przedmiotów do trzech lub podzielenia egzaminów na dwa dni), komisja opowiedziała się za utrzymaniem sprawdzonego formatu.

Źródło: Serhij Babak w Telegramie.

Wcześniej Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Edukacji skomentowało sytuację w obwodzie odeskim, gdzie uczestnicy Krajowego Egzaminu Wieloprzedmiotowego spędzili w centrum egzaminacyjnym prawie 13 godzin z powodu długotrwałych alarmów powietrznych. Według danych urzędu absolwentom zaproponowano przeniesienie egzaminu na dodatkową sesję, jednak odmówili oni i postanowili poczekać na zakończenie testów oraz przystąpić do NMT tego samego dnia.

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