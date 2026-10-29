Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec poinformował, że osobiście udaje się do tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim w celu przeprowadzenia misji humanitarnej mającej na celu ratowanie ludności cywilnej. O tym rzecznik napisał w mediach społecznościowych, reagując na dyskusje i prowokacyjne doniesienia dotyczące jego pobytu na terytorium kontrolowanym przez Federację Rosyjską.

Lubinec wyjaśnił, że jego osobista obecność jest niezbędna do bezpośredniej kontroli nad przestrzeganiem osiągniętych porozumień oraz do operatywnego reagowania na miejscu. Urzędnik podkreślił, że akcja humanitarna jest wynikiem długotrwałych i złożonych negocjacji, oraz wezwał społeczeństwo, by do czasu jego powrotu polegało wyłącznie na oficjalnych informacjach.

Rzecznik praw obywatelskich wyraził również wdzięczność obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki za pomoc w realizacji misji oraz ukraińskim aktywistom, którzy sprawili, że sytuacja w Oleszach znalazła się w międzynarodowym porządku dziennym.

Źródło: profil Dmytro Lubinec na Facebooku.

Wcześniej w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.

Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszkach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.

W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który obowiązuje w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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