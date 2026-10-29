Лубинец объяснил, почему лично отправился в оккупированные Олешки

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что лично направляется во временно оккупированные Олешки в Херсонской области для проведения гуманитарной миссии по спасению гражданского населения. Об этом омбудсман написал в социальных сетях, реагируя на дискуссии и провокационные сообщения относительно его пребывания на территории, контролируемой РФ.

Лубинец пояснил, что личное присутствие необходимо для непосредственного контроля за соблюдением достигнутых договоренностей и оперативного реагирования на месте. Чиновник подчеркнул, что гуманитарная акция является результатом длительных и сложных переговоров, и призвал общественность доверять только официальной информации до его возвращения.

Омбудсман также выразил благодарность гражданам Соединенных Штатов Америки за содействие в проведении миссии и украинским активистам, которые держали ситуацию в Олешках в международной повестке дня.

Источник: Facebook Дмитрия Лубинца.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Между тем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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