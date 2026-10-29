Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego skierowało do sądu sprawę dotyczącą dziewięciu osób oskarżonych o organizowanie nielegalnej produkcji i sprzedaży tytoniu na terenie całej Ukrainy.

Według ustaleń śledztwa organizatorem tego procederu był 29-letni mężczyzna. Uczestnicy uprawiali tytoń na plantacjach o powierzchni 11 hektarów w obwodzie tarnopolskim, a następnie przewozili surowiec do Odessy, gdzie był on suszony, rozdrabniany, pakowany i sprzedawany za pośrednictwem sklepów internetowych oraz na lokalnych rynkach.

Przez internet sprzedano produkty o wartości ponad 35,7 mln hrywien. Zdobyte środki, według śledczych, były legalizowane.

Podczas 23 przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli ponad 9,1 tony tytoniu, sprzęt, środki transportu, pieniądze oraz dokumentację. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 13 mln hrywien.

Sześciu oskarżonym postawiono dodatkowo zarzuty legalizacji mienia uzyskanego w sposób przestępczy. Obecnie sprawa toczy się przed sądem.

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy

Wcześniej w obwodzie czerniowickim służby bezpieczeństwa ujawniły przygotowania do nielegalnego przewozu podrobionych wyrobów tytoniowych przez granicę państwową.

Przypomnijmy, że skala nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi na Ukrainie w lutym 2026 r. wykazała tendencję spadkową i wyniosła 17,6% w porównaniu z 17,8% w październiku ubiegłego roku.

Straż graniczna w punkcie granicznym „Mohyliv-Podilskyi” zapobiegła nielegalnemu wywozowi do Mołdawii 51 200 paczek papierosów bez znaczków akcyzowych. Nielegalny ładunek wykryto podczas kontroli ciężarówki marki DAF, prowadzonej przez obywatela Mołdawii, na podstawie wcześniejszych informacji operacyjnych.

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