Бюро экономической безопасности передало в суд дело в отношении девяти человек, которых обвиняют в организации незаконного производства и сбыта табака по всей Украине.

По данным следствия, организатором схемы был 29-летний мужчина. Участники выращивали табак на плантациях площадью 11 гектаров в Тернопольской области, а затем перевозили сырье в Одессу, где его сушили, измельчали, фасовали и продавали через интернет-магазины и местные рынки.

Через интернет было реализовано продукции на сумму более 35,7 млн грн. Полученные средства, по версии следствия, легализовывались.

В ходе 23 обысков правоохранители изъяли более 9,1 тонны табака, оборудование, транспорт, деньги и документацию. Общая стоимость изъятого имущества превышает 13 млн грн.

Шестерым фигурантам дополнительно инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем. В настоящее время дело находится на рассмотрении суда.

Источник: Бюро экономической безопасности Украины

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