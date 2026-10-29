在特尔诺皮尔州和敖德萨州，警方破获了一个非法销售烟草的团伙，涉案金额超过3500万格里夫纳

经济安全局已将一起涉及9人的案件移交法院审理，这9人被指控在乌克兰全境组织非法生产和销售烟草。

据调查显示，该犯罪团伙的策划者是一名29岁的男子。 涉案人员在特尔诺皮尔州占地11公顷的种植园内种植烟草，随后将原料运往敖德萨，在那里进行干燥、粉碎、包装，并通过网店和当地市场进行销售。

通过互联网销售的产品金额超过3570万格里夫纳。据调查称，所得资金已被洗白。

在23次搜查行动中，执法人员查获了超过9.1吨的烟草、设备、运输工具、现金及相关文件。被查获财产的总价值超过1300万格里夫纳。

另有6名涉案人员被追加指控洗钱罪。目前该案正在法院审理中。

来源：乌克兰经济安全局

此前，切尔诺夫策州执法部门破获了一起准备将假冒烟草制品非法走私出境的案件。

需要指出的是，2026年2月乌克兰烟草制品非法贸易水平呈现下降趋势，占比为17.6%，而去年10月该比例为17.8%。

边防人员在“莫吉廖夫-波多利斯基”口岸阻止了51,200包未贴消费税税票的香烟非法运往摩尔多瓦。 根据事先获得的情报线索，在对一辆由摩尔多瓦公民驾驶的DAF卡车进行检查时，发现了这批非法货物。

关注我们在