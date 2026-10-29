Rząd sfinansował budowę elektrowni na zachodzie Ukrainy

Rada Ministrów Ukrainy podjęła decyzję o przeznaczeniu prawie 939 mln hrywien środków kredytowych od rządu Finlandii na rozbudowę obiektów rozproszonego wytwarzania energii z gazu. Odbiorcą finansowania została spółka PJSC „Ukrnafta”, która realizuje projekty w obwodach iwano-frankowskim i lwowskim.

Informację tę przekazał 29 października pierwszy wicepremier – minister energii Ukrainy Denys Szmyhal.

Przyznane środki zostały pozyskane w ramach umowy z Fińsko-Ukraińskim Funduszem Inwestycyjnym. Finansowanie pokryje zakup elektrowni z silnikami tłokowymi na gaz, wyposażenia pomocniczego, a także wykonanie prac montażowych i uruchomieniowych. Realizacja czterech zaplanowanych projektów pozwoli na zwiększenie mocy zdecentralizowanej w systemie energetycznym o około 60 MW, co poprawi stabilność dostaw energii elektrycznej w regionach zachodnich.

Źródło: Minister Energii Ukrainy.

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy Ukrainy, przede wszystkim w regionach przyfrontowych i przygranicznych. 26 października odnotowano nowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim.

Ukraińcy będą otrzymywać wynagrodzenie pieniężne za oszczędzanie energii elektrycznej w godzinach szczytu.

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