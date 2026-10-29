Правительство профинансировало строительство электростанций на западе Украины

Кабинет Министров Украины принял решение о направлении почти 939 млн грн кредитных средств правительства Финляндии на развитие объектов распределенной газовой генерации. Получателем финансирования определено ПАО «Укрнафта», которое реализует проекты в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Об этом 29 октября сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Выделенные средства привлечены в рамках соглашения с Финско-украинским инвестиционным фондом. Финансирование покроет закупку газопоршневых электростанций, вспомогательного оборудования, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ. Реализация четырех запланированных проектов позволит добавить в энергосистему около 60 МВт децентрализованной мощности, что повысит устойчивость электроснабжения в западных регионах.

Источник: Министр энергетики Украины.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах. 26 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Украинцы будут получать денежное вознаграждение за экономию электроэнергии в пиковые часы.

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