В Хмельницкой области раскрыли случай незаконной добычи торфа на сумму почти ₴142 млн

В Хмельницкой области правоохранители раскрыли случай незаконной добычи торфа, в результате чего государству был нанесен ущерб почти на 142 млн грн. По данным следствия, 38-летний директор частного предприятия организовал добычу сырья без специального разрешения, а также его переработку, фасовку и продажу.

Незаконно добытый торф перерабатывали в готовую продукцию и реализовывали. Противоправную деятельность удалось пресечь после проведения следственных действий в Хмельницкой и Ровенской областях.

По данным правоохранителей, предприятие работало без специального разрешения на пользование недрами, но наладило полный цикл производства торфяной продукции — от добычи сырья до его переработки, упаковки и реализации.

На площади более 2,6 га незаконно добыли свыше 113 тысяч кубических метров торфа, что составляет почти 57 тысяч тонн. В результате работ на земельном участке образовалось шесть прудов.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, по предварительным данным, составляет почти 142 млн грн.

В июне этого года правоохранители провели 12 обысков на территории Хмельницкой и Ровенской областей. Следователи осмотрели участок, где незаконно добывали торф, и приостановили работу линии по его переработке и фасовке.

В ходе обысков были изъяты документация, компьютерная техника, носители информации и черновые записи, которые могут иметь значение для расследования.

Кроме того, экскаваторы, погрузчики и оборудование для переработки и упаковки торфа передали на ответственное хранение.

В ходе следственных действий также были обнаружены значительные объемы торфа и готовой продукции.

В частности, правоохранители изъяли:

почти 23 тонны готовой продукции;

около 65 тонн сырья;

документацию и черновые записи;

компьютерную технику и носители информации;

оборудование и технику, которые использовались для добычи и переработки торфа.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства незаконного использования недр и устанавливают все детали деятельности предприятия.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Ровенской области в суд были направлены обвинительные акты в отношении двух мужчин, которых подозревают в незаконных операциях с янтарем. У одного из них правоохранители обнаружили более 19 кг камней стоимостью около 370 тысяч гривен, а другого обвиняют в незаконной добыче янтаря на территории Ровенского природного заповедника.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении четырем участникам схемы незаконного экспорта более 4,7 тонны украинского янтаря. Камни вывозили за границу под видом янтаря из Литвы.

Хмельницкий городской районный суд утвердил соглашения о признании вины в отношении четырёх участников организованной преступной группы, которые организовали канал незаконного вывоза янтаря в Турцию.

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