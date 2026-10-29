В результате российского нападения на Днепровский район остались без электричества более 25 тысяч потребителей

В результате очередного авиаудара российских оккупационных войск по Днепровскому району более 25 тысяч потребителей в Днепре и прилегающих населенных пунктах района остались без электроснабжения. Об этом 29 октября сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Аварийные бригады энергетиков готовы приступить к восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки безопасности на месте поражения.

Источник: Днепропетровская ОВА.

По состоянию на утро 29 октября из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Донецкой, Сумской и Харьковской областях. В некоторых регионах Украины применяются почасовые отключения света объемом до 2,5 очереди, а в Киеве и Киевской области введены аварийные отключения.

28 октября часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях оставалась без электроэнергии. Причина — боевые действия и российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома и на предприятия.

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