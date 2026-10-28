国家税务局电子服务系统发生大规模故障

乌克兰国家税务局电子服务运行中出现中断。特别是，纳税人反映无法访问“电子办公室”，且在获取税务发票注册数据时遇到问题。

乌克兰国家税务局于10月27日宣布其系统内的技术维护工作已结束，并表示“电子服务和数字服务已恢复正常运行”。

然而，纳税人仍持续反映无法访问电子服务。具体而言，用户无法登录“电子办公室”，并抱怨无法获取税务发票注册数据。

有鉴于此，公民和企业代表要求国家税务局就服务运行情况作出正式说明。 他们还呼吁说明，在系统无法访问时应如何应对，以及是否会将技术问题纳入考量，以避免因未在规定期限内履行纳税义务而受到处罚。

乌克兰最高拉达财政委员会主席达尼洛·赫特曼采夫注意到了“电子办公室”的持续中断问题。据他称，自上周六以来，他收到了大量纳税人的来信，反映该服务存在问题。

“尊敬的国家税务局新领导们，自上周六以来，我已收到数十份纳税人关于电子办公室运行问题的投诉。 请立即恢复系统运行，并向公众说明服务长期故障的原因及修复时间表，”达尼洛·赫特曼采夫在Telegram上写道。

此前，国家税务局曾预告，周末将进行例行维护工作，届时部分服务将暂时无法使用。

当时，该局要求纳税人“合理调整资源和时间安排，以确保履行纳税义务”。

与此同时，用户仍在持续报告系统中断问题。截至投诉出现之时，官方尚未就长期故障的原因、电子办公室恢复运行的时间表以及纳税人在此类情况下的应对措施作出说明。

国家税务局Facebook主页上大量用户的反馈印证了这一点。

此前，用户曾报告移动应用程序“Reserve+”可能存在技术故障。 鉴于系统故障的报道，建议乌克兰民众提前准备好兵役登记文件的纸质副本，以便在服务暂时无法使用时能够随时取用。

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