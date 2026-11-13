乌克兰武装部队的作战任务失败率升至100%：Starlink究竟发生了什么

在三天内，乌克兰武装部队使用的Starlink终端在以超过161公里/小时的速度行驶时，逐渐丧失了工作能力。 据Axios报道，受这些限制影响，乌克兰军队未完成的作战任务比例起初为10%，次日升至50%，第三天则达到100%。

在乌克兰，停止工作的其实是军用卫星通信终端Starshield，而非民用终端Sparlink。在泽连斯基宣布对军用Starlink实施新限制后，美国参议员和欧盟高层官员对此事作出了反应。 与此同时，媒体获得了SpaceX公司的首份官方回应——该公司由唐纳德·特朗普的朋友、亿万富翁埃隆·马斯克所有。SpaceX简短地表示，并未采取任何措施限制乌克兰军队的通信终端。 与此同时，负责管理Starshield系统的五角大楼已连续两天对该事件保持沉默，马斯克也未置一词，而乌克兰方面则表示，这是白宫为迫使乌克兰在和平谈判中做出让步而施加的压力。

媒体汇总了关于11月12日早晨曝光的星链新限制措施的公开声明。 事实证明，SpaceX的唯一回应是Axios记者托马斯·诺维利（Thomas Novelly）所透露的公司声明：未明确说明这是新闻稿还是私人谈话内容。 诺维利在社交媒体X上写道：该公司保证并未启用任何限制措施。

与此同时，Axios的报道援引了乌克兰军方提供的信息，称Starshield军事终端的通信状况正逐渐恶化。 据军方称，问题与此前实施限制时相同——当终端以超过161公里/小时的速度移动时，就会停止工作。 问题并非瞬间出现，而是逐渐加剧：起初只有10%的作战任务失败，到了第三天，失败率已达到100%。

媒体援引了乌克兰驻美临时代办德尼·塞尼卡的评论。据这位美国官员称，五角大楼和SpaceX尚未就乌克兰武装部队使用的Starshield终端出现的问题给出官方解释。

Axios媒体对此进行了报道。

乌克兰正在打造自己的星链：OBRIA将如何运作，以及该卫星网络的成本是多少。

泽连斯基表示，Starlink在乌克兰的运行速度目前仍受限制。

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