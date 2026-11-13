Rozetka oszacowała straty po zniszczeniu największego magazynu w Browarach

Straty internetowego sprzedawcy detalicznego Rozetka spowodowane zniszczeniem towarów w największym magazynie firmy w Browarach w sierpniu szacuje się na 1,5 miliarda hrywien.

Firma zakończyła inwentaryzację dopiero 3 miesiące po rosyjskim ostrzale, który miał miejsce 5 sierpnia.

Wartość zniszczonego magazynu, z uwzględnieniem wyposażenia, ale bez zapasów towarowych, wyniosła 75 mln dolarów.

Zniszczony majątek nie był ubezpieczony od ryzyk wojennych. Rozetka zwracała się do firm ubezpieczeniowych, w szczególności do „Alliance”, „Arsenal Insurance” i „INGO”, ale nie udało jej się uzyskać odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto firma napotkała trudności podczas poszukiwania nowych powierzchni magazynowych.

Niektórzy wynajmujący odmawiają współpracy z firmą ze względu na ryzyko rosyjskich ataków, a w jednym przypadku przeciwko jej lokowaniu sprzeciwili się inni najemcy budynku.

„Na szczęście nie wszyscy podzielają tę opinię i mimo wszystko udaje nam się znaleźć powierzchnie magazynowe. Jestem bardzo wdzięczna tym, którzy nadal nam je wynajmują. Jednak obecnie sytuacja jest dla nas bardzo trudna” – zaznaczyła Ceczotkina.

Firma nie umieszcza towarów w magazynach bez schronień dla pracowników. Jeśli takiego pomieszczenia nie ma, Rozetka buduje je samodzielnie.

Poinformowała o tym współwłaścicielka firmy Iryna Czetotkina w wywiadzie dla hromadske.

Przypomnijmy, że Rosjanie zniszczyli magazyn Rozetki w Browarach.

W Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został sklep Rozetka w pobliżu Komfort Town.

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