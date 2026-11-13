Rozetka 统计了布罗瓦里最大仓库被毁后的损失

在线零售商Rozetka因8月位于布罗瓦尔的最大仓库内商品被毁而遭受的损失，估计为15亿格里夫纳。

在8月5日遭遇俄罗斯炮击3个月后，该公司才完成了库存清点。

被毁仓库的价值（含设备但不含库存商品）为7500万美元。

被毁财产未投保战争风险险。Rozetka曾向多家保险公司，包括“联盟”、“阿森纳保险”和“INGO”寻求帮助，但未能获得相应的保险赔付。

此外，公司在寻找新仓库时也遇到了困难。

部分房东因担心俄罗斯袭击的风险而拒绝与该公司合作，还有一次，该建筑内的其他租户反对该公司入驻。

“幸运的是，并非所有人都持这种观点，我们最终还是成功找到了仓储场所。我非常感谢那些继续将仓库租给我们的人。但目前的情况确实对我们来说非常艰难，”切乔特金娜指出。

该公司不会将商品存放在没有员工避难所的仓库中。如果没有这样的场所，Rozetka会自行建造。

该公司联合创始人伊琳娜·切乔特金娜在接受hromadske采访时透露了这一情况。

需要提醒的是，俄军摧毁了位于布罗瓦尔的Rozetka仓库。

在基辅，位于康福特镇附近的Rozetka门店因俄罗斯袭击而受损。

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