一架俄罗斯无人机袭击了基辅州雅戈廷市一所中学的校区

在基辅州雅戈廷市，一架敌方无人机击中了一所中学的校园。基辅州军事行政长官蒂穆尔·特卡琴科于11月11日通报了此次袭击事件。

“就在半小时前，一架敌方无人机击中了雅戈廷一所中学的校园。这只是一所普通学校，对儿童来说，这里没有任何军事意义。 幸运的是，此次袭击未造成人员伤亡。当时有171名儿童以及该校的教师和工作人员都在避难所内，”特卡琴科写道。

他指出，救援人员正在完成校内火情的扑救工作，随后将着手恢复校园的正常秩序。

据他介绍，爆炸还导致一辆汽车受损，以及学校附近两栋私人住宅的围墙和窗户受损。

此外，俄罗斯还袭击了敖德萨州的能源基础设施，导致13.5万用户断电。

截至11月11日早晨，过去24小时内，俄罗斯侵略者袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击造成1人死亡，另有3人受伤。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政负责人瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋被毁，至少82栋住宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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