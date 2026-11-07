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Неизвестные застрелили 50-летнего врача в клинике в Карачи — Dawn

UA.NEWS 07 Ноября 2026 07:23
Неизвестные застрелили 50-летнего врача в клинике в Карачи — Dawn

В Карачи, Пакистан, неизвестные застрелили 50-летнего врача Кашифа Агу в его клинике в районе Гульшан-и-Маймар. Нападение произошло в пятницу вечером, сообщает Dawn со ссылкой на полицию. Клиника расположена недалеко от парка Наваз Шариф.

Нападение в клинике

По данным полиции, неизвестные вошли в клинику, несколько раз выстрелили во врача и скрылись. Мужчина получил тяжелые огнестрельные ранения. Его доставили в больницу Аббаси Шахид, где врачи констатировали смерть.

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Расследование убийства

Представитель полиции заявил, что убийство связывают с личной враждой. Правоохранители продолжают расследование и устанавливают обстоятельства нападения.

Министр внутренних дел провинции Синд Зиаул Хасан Ланджар обратил внимание на убийство врача и поручил SSP Западного района представить подробный отчет.

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