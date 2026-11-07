W Karaczi w Pakistanie nieznani sprawcy zastrzelili 50-letniego lekarza Kashifa Aghę w jego klinice w dzielnicy Gulshan-i-Maymar. Atak nastąpił w piątek wieczorem, informuje Dawn, powołując się na policję. Klinika znajduje się w pobliżu parku Nawaza Sharifa.

Atak w klinice

Według policji nieznani sprawcy weszli do kliniki, kilkakrotnie strzelili do lekarza i uciekli. Mężczyzna odniósł ciężkie rany postrzałowe. Został przewieziony do szpitala Abbasi Shaheed, gdzie lekarze stwierdzili zgon.

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Śledztwo w sprawie zabójstwa

Rzecznik policji oświadczył, że zabójstwo wiązane jest z osobistą wrogością. Funkcjonariusze kontynuują śledztwo i ustalają okoliczności ataku.

Minister spraw wewnętrznych prowincji Sindh Ziaul Hasan Lanjar zwrócił uwagę na zabójstwo lekarza i polecił SSP zachodniego dystryktu przedstawić szczegółowy raport.

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