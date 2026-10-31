Неандертальця 75 тисяч років тому могли вбити дерев’яним списом — ScienceDaily

Археологи в печері Шанідар в Іракському Курдистані дослідили лопатку неандертальця, який жив приблизно 75 тисяч років тому, та припустили, що його міг смертельно поранити загострений дерев'яний спис. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, повідомляє ScienceDaily.

На майже цілій лівій лопатці виявили круглий отвір діаметром 15 міліметрів. Дослідники з Кембриджського університету вважають, що його міг залишити спис із дерев'яним вістрям: кам'яні або крем'яні наконечники зазвичай утворюють пласкіші чи більш кутасті пошкодження.

Траєкторія поранення

За реконструкцією археологів, зброя увійшла в передню частину лівої половини грудної клітки, пройшла через легеню та, ймовірно, великі кровоносні судини, а потім пробила лопатку ззаду. Скошені краї отвору вказують, що це могло бути вихідне пошкодження, а зміщені дрібні фрагменти кістки свідчать про напрямок удару зверху вниз.

Науковці не можуть точно встановити обставини смерті або того, хто завдав удару. Вони допускають нещасний випадок під час полювання на великих тварин, однак положення рани та сила, необхідна для проходження списа крізь тіло, на їхню думку, узгоджуються з навмисним ударом у ділянку серця. Якщо це припущення правильне, випадок може бути найдавнішим відомим свідченням смертельного міжособистісного насильства із застосуванням дерев'яного списа.

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Ознаки турботи за життя

Рештки, названі Shanidar A, належали дорослому неандертальцю віком близько 45 років на момент смерті. Поряд із лопаткою археологи знайшли майже цілу праву кисть, ребра та сім зубів. Один із нижніх різців був вертикально розщеплений, а сусідні зуби змістилися всередину, що дослідники пов'язують із сильним ударом в обличчя.

На відкритому кореневому каналі зламаного зуба утворився значний шар зубного каменю. На думку дослідників, це свідчить, що неандерталець прожив після травми щонайменше рік, а можливо й довше. Науковці вважають, що через біль і труднощі з їжею та спілкуванням Shanidar A міг потребувати підтримки інших членів групи, зокрема м'якшої їжі.

Shanidar A виявили 2020 року в скупченні решток п'яти неандертальців — чотирьох дорослих і немовляти. Їх знайшли в обмеженому просторі за великим вертикальним валуном, а тонкі шари осаду між рештками вказують, що тіла поміщали там у різний час. Дослідники розглядають це як свідчення того, що неандертальці могли повертатися до одного місця, аби ховати померлих.

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